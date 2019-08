Bei einem Unfall am Donnerstag ist ein Mann in Wiesensteig schwer verletzt worden.

Wie die Polizei berichtet, arbeitet der 32-Jährige auf dem Dach eines Einfamilienhauses in der Gartenstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei, ist der Mann auf eine Holzleiter gestiegen, die sich löste und mit ihm in die Tiefe stürzte. Mit schweren Verletzungen wurde der 32-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

