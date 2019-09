Ein 20-Jähriger hat am Montag in der Geislinger Bahnhofstraße einen Unfall verschuldet, weil er dort mit seinem Seat einem Mercedes die Vorfahrt genommen hat. Laut Polizei bog er gegen 12.30 Uhr von der Kaiser-Wilhelm-Straße links in die Bahnhofstraße ab, zugleich die Vorfahrtstraße. Dabei übersah er offenbar den Mercedes, in dem ein 45-Jähriger von links heranfuhr. Beide Autos stießen zusammen. Den Schaden beziffert die Polizei auf rund 4000 Euro.