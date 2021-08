Die 52-jährige Fußgängerin stand, wie die Polizei mitteilt, gegen 18.30 Uhr an der Zeppelinstraße im Bereich der Ulmer Straße und wartete. Vor ihr stand ein BMW. Ohne auf die Frau zu achten, parkte der unbekannte Fahrer rückwärts aus und erfasste die Frau mit dem Fahrzeugheck. Die Frau wurde durch den Aufprall verletzt. Nach Angaben der Polizei konnte sie sich aus eigener Kraft in ärztliche Behandlung begeben. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich um das Unfallopfer zu kümmern. Das Polizeirevier Uhingen hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Fahrer geben können. Dieser hatte sich kurz vor dem Unfall an einem Imbiss etwas zum Essen geholt. Der Fahrer soll etwa 1,70 Meter groß und kräftig gewesen sein. Er hatte kurzes Haar und soll etwa 20 bis 30 Jahre alt sein. Seine BMW 3er Limousine soll dunkelfarbig sein und einen auffälligen Kennzeichenhalter mit der Beschriftung „Ich bin einer von Deluxe“. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon (07161) 93810 entgegen.