Der Fahrer eines weißen Fiat 500X soll am Mittwoch zur Mittagszeit nach einem Unfall weitergefahren sein, berichtet die Polizei. Mit dem Wagen parkte kurz nach 12 Uhr ein Mann in der Bismarckstraße rückwärts ein. Er stieß dabei gegen einen, dort parkenden blauen VW. Die Polizei schätzt den Schaden am VW auf rund 1.000 Euro. Eine Zeugin, die den Unfall beobachtet hatte, meldete sich später bei der Polizei.

Fahrer hat Unfall möglicherweise nicht bemerkt

Nach ihren Schilderungen soll der Fahrer etwa 50 Jahre alt, 1,80 Meter groß und schlank sein. An seinem Fiat waren Göppinger-Kennzeichen angebracht. Ob der dunkelhaarige Fahrer den Unfall überhaupt bemerkt hat, ist bislang unklar. Die Polizei ermittelt jetzt, um dem Fahrer auf die Spur zu kommen (Hinweis-Telefon: 07161/93810).