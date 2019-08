Erneut kam es am Montagabend zu einem schweren Motorradunfall in Gruibingen. Ein Traktor und ein Motorrad stießen zusammen. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Erst am Freitag war ein 16-Jähriger bei einem Unfall zwischen Gruibingen und Mühlhausen ums Leben gekommen. Am Montagabend ereignete sich nun ein weiterer schwerer Motorradunfall auf der Mühlhauser Straße in Gruibingen.

Wie die Polizei mitteilt, kollidierten gegen 16.45 Uhr ein Traktor und ein Motorradfahrer in der Mühlhauser Straße am Ortsausgang von Gruibingen in Richtung Mühlhausen. Nach ersten Informationen habe der Traktorfahrer nach links abbiegen wollen. Ein Motorradfahrer habe gleichzeitig versucht zu überholen. In der Folge stießen die Fahrzeuge zusammen.

Der Zweiradfahrer zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Die Straße war am Montagabend voll gesperrt. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Das könnte dich auch interessieren: