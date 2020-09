Nachdem am Mittwoch gegen 8.30 Uhr Einsatz- und Rettungskräfte zu einem Arbeitsunfall in der Lindachstraße in Rechberghausen ausrückten, dauern die Ermittlungen der Polizei zur Ursache des Unfalls an. Noch gebe es zwar Vermutungen, aber keine neuen Erkenntnisse, teilte ein Polizeisprecher am Donn...