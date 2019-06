Ein 80-Jähriger ist am Samstagmorgen, kurz nach 11 Uhr, durch die Blumenstraße in Richtung Theodor-Heuss-Straße in Göppingen gefahren. Dort wollte er nach links abbiegen, missachtete aber die Vorfahrt eines von rechts kommenden Autos. Der Renault Clio des 80-Jährigen drehte sich bei der Kollision um die eigene Achse. Der Unfallgegner fuhr nach dem Unfall weiter. Hierbei müsste es sich um ein Auto ähnlich eines Dacia Logan handeln. Dieser muss nach Polizeiangaben vorne links stark beschädigt sein und eine rote bis braune Lackierung haben. Der Unfallverursacher kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Die Polizei sucht nun nach dem Geschädigten. Er soll sich beim Polizeirevier Göppingen, Tel. (07161) 63-2360, melden.