Ein Auto und ein Motorrad stießen am Mittwoch in Ottenbach zusammen. Kurz vor 7 Uhr fuhr ein 19-Jähriger mit seinem Audi in der Kitzener Straße und bog in die Hauptstraße ein. Dort fuhr ein 16-Jähriger mit seinem Yamaha-Leichtkraftrad. Er hatte Vorfahrt. Ihn übersah der Fahrer des Audi.

Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen und der Motorradfahrer stürzte und wurde leicht verletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 4000 Euro.