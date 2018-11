Göppingen/Bartenbach Unfall mit drei Verletzten

Göppingen/Bartenbach / SWP

Wegen einer Vorfahrtsmissachtung kam es am Montagnachmittag zu einem Unfall in Bartenbach. Zwei Personen wurden schwer verletzt.

Ein 78-Jähriger war am Montag gegen 15.15 Uhr mit seinem Citroen in der Bärenstraße in Richtung Bartenbach gefahren. Laut Polizei missachtete er an der Einmündung zum Promenadenweg die Vorfahrt eines VW. Die Autos prallten gegeneinander. Nach dem Unfall rollte der Citroen rückwärts gegen eine Garage.

Der 78-Jährige und seine 57-jährige Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen. Leicht verletzt wurde der Fahrer des VW. Der Rettungsdienst brachte alle drei in verschiedene Krankenhäuser.

Die Polizei schätzt den Sachschaden an den Autos auf 25.000 Euro, an der Garage auf 5.000 Euro.