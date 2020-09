Einhat am Mittwochvormittag in Zell eine Seniorin überfahren. Wie die Polizei berichtet, übersah der Mann sie beim Rückwärtsfahren. Der 22-Jährige seimit einem Transporter von einem Hof in der Weilheimer Straße gefahren und erfasste dabei die Frau, die direkt hinter dem Fahrzeug stand. Rettungskräfte brachten diein ein Krankenhaus. Zum Alter der Frau machte die Polizei am Mittwoch keine Angaben.