Leichte Verletzungen erlitt ein elf Jahre altes Mädchen bei einem Unfall am Montag gegen 15 Uhr in der Schlachthausstraße in Schorndorf. Das Mädchen hatte die Straße am Fußgängerüberweg überquert, als ein unbekannter Autofahrer mit hoher Geschwindigkeit in Richtung des Mädchens fuhr und dieses leicht am Bein touchierte.

Anschließend setzte der Mann einfach seine Fahrt fort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Hinweise an die Polizei unter Telefon (07181) 2040.