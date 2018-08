Göppingen Unfall lässt Fragen offen

Göppingen / SWP

Bei einem Unfall am Montag in Göppingen entstand ein Schaden von 11.000 Euro. Zwei Autos waren gegen 20 Uhr auf der Lerchenberger Straße in Richtung Ortsmitte von Bartenbach unterwegs. Dabei kam es zu einem Unfall. Über den Unfallhergang machen die Beteiligten laut Polizei unterschiedliche Angaben. Fest steht, dass ein 33-Jähriger mit seinem grauen Renault Leguna vor einer Engstelle anhielt. Hinter ihm fuhr ein schwarzer Audi. Der 55-jährige Audi-Fahrer fuhr dann an dem Renault vorbei. Dabei berührten sich die beiden Fahrzeuge. Die Polizei Göppingen rückte zur Unfallaufnahme an, Hinweise an Telefon: (07161) 632360.