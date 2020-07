Am Donnerstag kurz vor 17 Uhr stürzte ein 13-jähriger Junge in einem Mountainbike-Trail zwischen Gingen und Kuchen. Bei dem Unfall, der sich rund 400 Meter von der B 10 entfernt im Wald ereignete, verletzte sich der Junge am Arm und Unterschenkel.

Erstversorgt von DRK Notarzt und Rettungsdienst, konnte die Bergwacht den Mountainbiker in die Gebirgstrage laden und in der Vakuummatratze schienen. Nach der Bergung wurde er in eine Klinik gebracht.