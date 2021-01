Das Polizeipräsidium Ulm registrierte am Montagvormittag knapp 50 Unfällen am Montagvormittag in der Region. Mit Abstand die meisten im gesamten Gebiet des Präsidiums passierten im Kreis Göppingen: Bei den 24 Unfällen blieb es bis auf einen Fall bei Blechschäden. Hierbei kamen Autofahrer größtenteils alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab oder rutschten in vorausfahrende Fahrzeuge, berichtet die Polizei. Vor allem im Bereich von Steigungen kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen und Stau, bis die Räumfahrzeuge durchgefahren waren.

Zu zwei der Unfälle im Kreisgebiet gab es am Montagmittag in einer Pressemitteilung nähere Informationen:

Schnee-Unfälle: Rollerfahrerin stürzt in Salach, Crash in Süßen

In Salach fuhr eine 46-Jährige mit ihrem Leichtkraftroller in der Straße "Im Alber". Bei Schneeglätte verlor sie kurz nach 7 Uhr die Kontrolle über ihr Gefährt. Sie stürzte auf die Straße und verletzte sich leicht. Ein Schaden am Roller entstand nicht.

In Süßen fuhr ein 44-Jähriger mit seinem BMW kurz vor 6.30 Uhr in der Straße im Gäßle. Auf schneebedeckter Fahrbahn konnte er nicht mehr rechtzeitig anhalten und stieß mit einem vor ihm stehenden VW zusammen. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro an den beiden Autos.