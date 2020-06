Die Bergwachten Geislingen-Wiesensteig und Göppingen waren am Freitag in Weißenstein im Einsatz, um einen Wanderer zu retten.

Bergwacht in Weißenstein: 80-Jähriger hatte kein Handy

Der 80-Jährige kam am Freitagmittag auf einer regennassen Treppe unterhalb des Weißensteiner Schlosses zu Fall und verletzte sich am Oberschenkel, wie die Bergwacht mitteilt. Da er kein Mobiltelefon bei sich trug, benötigte er etwa eine Stunde um auf sich aufmerksam zu machen, woraufhin ein Anwohner gegen 13 Uhr einen Notruf absetzte.

Notarzt und Rettungsdienst leisten Erstversorgung

Nach der Erstversorgung durch Notarzt und Rettungsdienst von der Rettungswache Süßen transportierte die Bergwacht den Patienten mittels Bergesack in den Hof des Schlosses. Der dort bereitstehende Rettungswagen brachte den Mann in eine Klinik in Schwäbisch Gmünd.

Die Bergwachten waren mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften eine Stunde lang im Einsatz.