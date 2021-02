Bei einem Unfall in Uhingen ist am Samstag eine 53-jährige Beifahrerin leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war gegen 16.30 Uhr ein 31-jähriger Lkw-Fahrer auf der Alemannenstraße Richtung Ulmer Straße unterwegs. An der Einmündung in die Ulmer Straße missachtete der Mann die Vorfahrt einer 27-jährigen Autofahrerin. Beim Zusammenstoß wurde die Beifahrerin im vorfahrtsberechtigten Fahrzeug verletzt. Sachschaden: rund 17 500 Euro.