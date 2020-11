Am Samstag war gegen 13.15 Uhr war ein 30-Jähriger mit dem Traktor von Bezgenriet in Richtung Sparwiesen unterwegs. An seinem Deutz hatte er einen Schwader angehängt. Beim Abbiegen in einen Feldweg stieß er mit einem VW zusammen, dessen 29 Jahre alter Fahrer den Traktor überholen wollte.

Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt rund 10.000 Euro. Beide mussten abgeschleppt werden. Jetzt ermittelt die Polizei den genauen Unfallhergang. Noch unklar ist, wann und ob der Traktorfahrer geblinkt hat. Hinweise bitte unter der Telefon-Nr. 07161/93810 an die Polizei aus Uhingen.