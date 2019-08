In Süßen hat eine Autofahrerin einen Radfahrer übersehen. Es kam zum Zusammenstoß.

Am Samstag gegen 11.10 Uhr war eine 80-jährige Autofahrerin auf der Hillenbrandstraße in Süßen unterwegs und wollte in die Donzdorfer Straße einbiegen. Sie achtete auf den Verkehr aus Donzdorf und ließ den kreuzenden Fahrradstreifen außer Acht. Dort fuhr ein 71-jähriger Radler. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer, der ohne Helm unterwegs war, kam zu Fall und zog sich neben Schürfwunden auch eine kräftige Beule am Hinterkopf zu, teilt die Polizei mit. Aufgrund der Kopfverletzung musste er zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht werden. Der Schaden wird auf rund 1100 Euro geschätzt.