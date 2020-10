Am Donnerstag stieß in Süßen ein VW mit einem Notarztwagen zusammen.

Gegen 12 Uhr befand sich das Notarztfahrzeug mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn auf einer Einsatzfahrt in der Donzdorfer Straße. Dessen 40-jähriger Fahrer wollte nach links in die Fabrikstraße abbiegen, wie die Polizei berichtet.

Unfall in Süßen: 51-Jährige übersieht Einsatzfahrzeug

Mehrere Verkehrsteilnehmer hatten das Rettungsfahrzeug erkannt und Platz gemacht. Eine 51-Jährige nahm es wohl nicht wahr und bog ebenfalls nach links ab, als sich der BMW des Notarztes auf gleicher Höhe befand. Die Autos kollidierten.

Zwei Fahrer und Notarzt bei Crash verletzt

Bei dem Unfall erlitten die beiden Fahrer und der Notarzt leichte Verletzungen. Die 51-Jährige kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Den Schaden an den nicht mehr fahrbereiten Autos schätzt die Polizei auf etwa 18.000 Euro. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.