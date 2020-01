Am Dienstagmorgen, gegen 5.45 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung Siemensstraße/Auchterstraße in Schlierbach ein Autounfall. Eine 29-jährige Fiat-Fahrerin übersah beim Einfahren in die Wolfstraße einen von links kommenden Audi. Dieser hatte in der Situation Vorfahrt und krachte mit voller Wucht in den Fiat.

Zwei Insassen bei Unfall in Schlierbach verletzt

Beide Insassen des Fiats wurden bei dem Unfall leicht verletzt, berichtet ein Sprecher der Polizei. Die Fahrzeuge seien derzeit nicht fahrbar, über die Höhe des Schadens könne momentan jedoch noch keine Aussage gemacht werden, so der Sprecher weiter. Nach dem Unfall bildete sich Stau um den betreffenden Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.