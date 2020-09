Gegen 22.30 Uhr war am Mittwoch ein 49-Jähriger mit einem Bus in der Kirchheimer Straße in Schlierbach unterwegs. Der Mann wollte nach links auf die Bundesstraße in Richtung Kirchheim abbiegen. An der Einmündung übersah er jedoch einen Lkw, mit dem ein 40-Jähriger in Richtung Kirchheim fuhr und Vorfahrt hatte.

20.000 Euro Sachschaden bei Unfall in Schlierbach