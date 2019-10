Vier beschädigte Autos und hoher Schaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Sonntag in Salach. Gegen 16 Uhr fuhr ein 63-Jähriger im VW im Reuteweg in Richtung Goethestraße. Auf der Goethestraße kam von rechts ein 22-Jähriger im Opel. Der hatte Vorfahrt. Den übersah der VW-Fahrer. Auf der Kreuzung stießen die Autos zusammen. Der VW prallte gegen einen Kia, der auf einen Honda geschoben wurde. Der Opel-Fahrer verletzte sich leicht. Schaden: 23.000 Euro.

