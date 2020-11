Gegen 14 Uhr war am Sonntag ein 62-Jähriger mit einem BMW auf der Bundesstraße von Donzdorf in Richtung Süßen unterwegs. An der Einmündung zur Donzdorfer Straße missachtete er die rote Ampel und stieß mit einem Mini zusammen. Mit dem wollte eine 19-Jährige bei Grün von der Donzdorfer Straße nach links in Richtung Donzdorf abbiegen.

BMW gegen Planke geschleudert

Durch den heftigen Aufprall wurde der BMW gegen die Schutzplanken geschleudert. Der BMW-Fahrer blieb unverletzt. Die junge Frau erlitt hingegen leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Ein Abschlepper barg sie. An beiden Autos entstand Totalschaden. Den schätzt die Polizei auf rund 80.000 Euro. Die Polizei ermittelt jetzt gegen den 62-Jährigen. Ihn erwartet eine Strafanzeige.