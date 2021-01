Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 63-Jährige gegen 15.15 Uhr in der Eislinger Straße. Zu spät bemerkte er einen Ford der in Folge des Verkehrs gehalten hatte. Mit seinem Opel fuhr dem Ford in das Heck. Durch den Aufprall schob es den Ford noch auf einen weiteren Opel der ebenfalls halten musste. Bei dem Unfall erlitt die 26-jährige Ford Fahrerin leichte Verletzungen. Der Ford war nicht mehr fahrbereit. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 14.000 Euro.