Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, war am Dienstagmorgen gegen 9.45 Uhr ein Lkw-Fahrer in der Hermannstraße unterwegs. Der Lkw fuhr rückwärts aus einer Einfahrt.

Lkw-Fahrer übersieht Fußgängerin

Dabei übersah er eine Fußgängerin, welche auf dem Gehweg in Richtung Wilhelmstraße wollte. Der 20-jährige Mann erfasste mit seinem Lkw die Seniorin. Sie stürzte und erlitt schwere Verletzungen.

Handbremse funktionierte nicht

Der Rettungsdienst brachte die Frau in ein Krankenhaus. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Sachschaden am Laster entstand nicht. Die Verkehrspolizei aus Mühlhausen hat die Ermittlungen aufgenommen. Bei der Überprüfung des Fahrzeuges ergaben sich mehrere Mängel. Unter anderem war die Handbremse ohne Funktion und er wurde aus dem Verkehr gezogen.