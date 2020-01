Am Mittwochnachmittag hat eine 84-jährige Frau bei einem schweren Unfall in der Stuttgarter Straße in Reichenbach (Fils) ums Leben gekommen.

Seniorin stirbt noch am Unfallort

Wie die Polizei mitteilt, wollte die Seniorin gegen 15.15 Uhr die Straße zu Fuß überqueren und lief dazu zwischen stehenden Fahrzeugen hindurch. Diese warteten vor der Kreuzung mit der Bahnhofstraße in Richtung Ebersbach vor einer roten Ampel. Als diese auf Grün schaltete, fuhr ein 62-Jähriger mit seinem Lkw an. Die Seniorin, die sich in diesem Moment vor dem Lkw befand, wurde von diesem erfasst. Die 84-Jährige erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen.

Zur weiteren Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger angefordert. Die Unfallaufnahme dauert aktuell noch an.