Am Mittwochmorgen sind Polizei, Feuerwehr, Notarzt und Rettungsdienst in Rechberghausen im Einsatz. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, gab es gegen 8.30 Uhr einen Arbeitsunfall in der Lindachstraße, bei dem mehrere Menschen verletzt wurden. Wie schwer, ist noch unklar. Ein Rettungs-Hubschrauber landete.

Unfall in Rechberghausen: Dach einer Firma eingestürzt?

Es ist die Rede von einem eingestürzten Dach einer Firma während Dacharbeiten, was die Polizei bislang jedoch nicht bestätigt hat.

Wir halten euch auf dem Laufenden!