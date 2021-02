Die Frau befuhr gegen 15.15 Uhr die Straßdorfer Straße in Lenglingen. Beim Abbiegen in die Maitiser Straße verlor sie die Kontrolle über ihr Motorrad. Mit ihrer Honda kam sie nach rechts von der Straße ab. Dort durchfuhr sie ein Schotterbeet, bevor sie gegen eine Hauswand prallte.

Der Rettungsdienst brachte die Frau mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Es ist nicht mehr fahrbereit und muss abgeschleppt werden. Das Haus blieb nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei unbeschädigt.