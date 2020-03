Ein Motorradfahrer erlitt am Sonntag bei einem Unfall in Lauterstein schwere Verletzungen. Gegen 17.30 Uhr fuhr ein 54-Jähriger laut Polizeibericht in der Bahnhofstraße. Der Chevrolet-Fahrer überquerte die B466, um in die Degenfelder Straße zu gelangen.

Unfall auf B466 bei Lauterstein: Auto stößt mit Motorrad zusammen

Auf der Bundesstraße fuhr ein Motorradfahrer und kam aus Richtung Nenningen. Der Suzuki-Fahrer hatte Vorfahrt, wurde jedoch von dem Autofahrer übersehen. Im Kreuzungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen. Der 21-Jährige Kradlenker stürzte, rutschte über die Straße und eine Böschung hinunter. Rettungskräfte brachten den Mann mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Den Schaden schätzt die Polizei auf 8000 Euro.