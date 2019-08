Polizei ermittelt in Salach Betrunkene 28-Jährige soll jüngeren Mann geschlagen haben

Eine Frau in Salach ist kürzlich mehrfach aufgefallen: Zuerst hatte sie sich mit ihrer Mutter gestritten, flog dann aus der Wohnung, und geriet später mit einem 18-Jährigen in der Nähe der Feuerwehr in Streit. Die Polizei nahm die Frau kurzzeitig in Gewahrsam.