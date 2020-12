Aufgrund einer Unachtsamkeit des Fahrers streifte am Freitag gegen 16.40 Uhr in der Bogenstraße in Kuchen ein Pkw-Gespann ein geparktes Auto. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 37-jährige Fahrer keine ausreichende Fahrerlaubnis für das Gespann besaß. Neben dem Lenker erwartet nun auch den Halter des Anhängers eine Anzeige. Der Sachschaden beträgt rund 6000 Euro.