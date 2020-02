Auf der Ortsdurchfahrt in Jebenhausen kam es am Freitag gegen 20.30 Uhr zu einem Auffahrunfall. Ein Fahrer hatte einen auffällig langsam fahrenden Kia überholt und wollte dann nach links auf den Parkplatz einer Gaststätte einbiegen, so die Schilderung der Polizei. Der Kia-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf – vermutlich wegen Alkoholisierung. Ein Alkoholtest habe den Verdacht auf Alkohol am Steuer bestätigt. Der 40-jährige musste zur Blutprobe und den Führerschein abgeben. Er bekommt auch eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, teilt die Polizei weiter mit. An den Autos entstand Sachschaden von etwa 5000 Euro.