Am Freitag ist gegen 17 Uhr ein Radfahrer leicht verletzt worden. Ein 63-jähriger Autofahrer befuhr den Herdweg in Jebenhausen in Richtung Boller Straße. Im Kreuzungsbereich übersah er einen von Göppingen kommenden Radfahrer.

Der Radler fuhr auf dem Radweg. Bei dem Unfall wurde der Radfahrer auf die Motorhaube geschleudert und dabei leicht verletzt.