Ein 64-Jährige fuhr kurz vor 7 Uhr in der Eichertstraße in Richtung Heininger Straße. In der Heininger Straße fuhr eine 53-Jährige mit ihrem Skoda.

Sie hatte Vorfahrt. Die übersah der Fahrer des Mercedes beim Einfahren in die Heininger Straße. Im Einmündungsbereich stießen die Autos zusammen. Dabei erlitt die Fahrerin des Skoda leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Der Skoda wurde abgeschleppt. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 9.000 Euro.