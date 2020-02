In der Industriestraße in Hausen, Teilort von Bad Überkingen im Kreis Göppingen, gab es am Mittwochnachmittag einen schweren Unfall: Ein Mann wurde von seinem eigenen Lkw überrollt. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge hatte der Fahrer keinen Gang eingelegt und die Handbremse nicht angezogen.

Kurz vor 13.30 Uhr hielt der 60-Jährige seinen Kleinlaster nahe der Einmündung in die Unterböhringer Straße an, wie die Polizei mitteilt. Er stieg aus, der Lastwagen rollte auf der leicht abschüssigen Straße weg in Richtung Unterböhringer Straße. Der Mann versuchte noch, sein Fahrzeug aufzuhalten und stellte sich dazu vor den Fiat.

Unfall in Hausen: Mann von seinem Lkw überrollt

Der 60-Jährige geriet unter den Laster und wurde lebensgefährlich verletzt. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Notfallseelsorger kümmerten sich um einen Zeugen des Vorfalls. Die Verkehrspolizei Mühlhausen hat die Ermittlungen aufgenommen.