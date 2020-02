In der Industriestraße in Hausen, Teilort von Bad Überkingen im Kreis Göppingen, gab es am Mittwochnachmittag einen schweren Unfall: Ein Fußgänger wurde gegen 13.30 Uhr von einem Lkw überrollt, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Schwerer Unfall in Hausen: Fußgänger verletzt

Wie schwer die Verletzungen sind und wie es zu dem Unfall kam, konnte die Polizei bislang nicht sagen. Auch nähere Angaben zu den beteiligten Personen wurden noch nicht gemacht.

Polizei, Notarzt und Rettungsdienst im Einsatz

Derzeit sind außer der Polizei auch Notarzt und Rettungsdienst im Einsatz.

