Eine Frau kam nach einem Unfall während der Müllabfuhr in Hattenhofen (Kreis Göppingen) ins Krankenhaus.

Unfall in Hattenhofen: Frau bei Müllabfuhr verletzt

Kurz nach 8.15 Uhr wurden am Dienstag die Mülleimer in der Straße Dorfwiesen entleert, berichtet die Polizei. Die 64-Jährige hatte wohl vergessen, ihren Mülleimer an die Straße zu stellen. Das holte sie in dem Moment nach, als der 46-jährige Fahrer des Entsorgungsfahrzeuges die soeben geleerten Mülleimer herabließ.

Dass die 64-Jährige neben seinem Fahrzeug stand, sah der Mann nicht. Ein Mülleimer traf und verletzte die Frau am Kopf.