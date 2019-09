20 000 Euro Sachschaden und eine Leichtverletzte sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstag in Gussenstadt. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein Opelfahrer gegen 17.30 Uhr aus Richtung Steinenkirch kommend von der L 1229 links in die L 1164 einbiegen. Dabei übersah der 46-Jährige die Vorfahrt einer von links kommenden Audifahrerin. Beim folgenden Zusammenstoß wurde die 30-Jährige leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte die Frau vorsorglich ins Krankenhaus. Beide Autos waren so beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.