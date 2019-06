Themen in diesem Artikel VW Volkswagen

Ein VW ist am Montagmorgen in Gosbach in das Geländer einer Brücke gekracht. Der Fahrer blieb unverletzt.

Auf der B466 war gegen 4.15 Uhr ein Bus unterwegs. Das berichtet die Polizei auf Nachfrage der GEISLINGER ZEITUNG. Der Fahrer wollte nach links in die Unterdorfstraße abbiegen. Das bemerkte der Fahrer eines Volkswagens, der hinter dem Bus unterwegs war, zu spät.

VW-Fahrer kracht mit Auto in Brückengeländer

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, lenkte der VW-Fahrer ruckartig nach links und krachte mit seinem Auto in das Geländer einer Brücke. Laut Polizei blieb der Fahrer unverletzt.

Unfall in Gosbach: 21.500 Euro Sachschaden

Schaden am Bus entstanden nach ersten Erkenntnissen keine. Der Schaden am Volkswagen beträgt etwa 20.000 Euro, am Geländer rund 1.500 Euro.

Wir berichten sobald es neue Infos gibt.

