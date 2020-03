Ein Mercedes-Fahrer hat am Freitag gegen 23.30 Uhr die Vorfahrt eines BMW-Fahrers missachtet und damit einen Unfall verursacht. Der 67-jährige im Mercedes wollte von der Karl-Schurz-Straße in die Ulmer Straße einbiegen. Dort war der BMW unterwegs. Der Unfallverursacher fuhr los und beide Autos kollidierten miteinander.

Verletzt wurde niemand. Am Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro, am BMW in Höhe von 7000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.