Am Montag gegen 12 Uhr war in Göppingen eine 66-Jährige aus Richtung Stadtmitte in der Blumenstraße unterwegs. Im Kreuzungsbereich Schumannstraße stieß sie mit ihrem VW mit einer von rechts kommenden Smart-Fahrerin zusammen. Die 78-Jährige erlitt dadurch leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus.

Sachschaden an den Autos beträgt etwa 8.000 Euro. Beide mussten abgeschleppt werden. Die Polizei Göppingen hat die Ermittlungen aufgenommen.