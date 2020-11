Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Hohenstaufenstraße stand zwischen 17.15 Uhr und 17.45 Uhr ein BMW. In dieser Zeit war die Besitzerin beim Einkaufen. Als sie wegfahren wollte sah sie, dass die rechte Seite ihres Wagens stark beschädigt war. Jetzt ermittelt die Polizei wegen Unfallflucht. Der Flüchtige soll vermutlich mit einem hellen Fahrzeug unterwegs gewesen sein. Die Polizei hofft unter der Telefon-Nr. 07161/632360 auf Zeugenhinweise. Der Schaden am BMW beträgt etwa 5.000 Euro.