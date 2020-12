Wie die Polizei berichtet, fuhr eine 25-Jährige mit ihrem VW kurz nach 15 Uhr in der Jahnstraße. Eine 78-Jährige fuhr aus Richtung Stadtmitte in der Jebenhäuser Straße und wollte nach links in die Jahnstraße abbiegen. An der Kreuzung mit der Jebenhäuser Straße soll die VW-Fahrerin die rote Ampel nicht beachtet haben und weitergefahren sein. Ihr Wagen stieß mit dem Opel zusammen.

Die 78-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Ein Krankenwagen brachte sie in eine Klinik. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit. Abschlepper bargen die Fahrzeuge. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro. Die Polizei in Göppingen (07161/6326-0) hat die Ermittlungen zu dem Unfallhergang aufgenommen. Sie will herauszufinden welche der Frauen grün hatte.