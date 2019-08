Themen in diesem Artikel VW

Die Fahrerin eines Renaults hat am Donnerstag beim Vorbeifahren einen VW gestreift. Sie richtete einen Sachschaden von insgesamt 3000 Euro an. Laut Polizei stand sie unter dem Einfluss von Alkohol.

Die 60-jährige Renault-Fahrerin war gegen 11.30 Uhr hinter einem VW von Bezgenriet in Richtung Göppingen unterwegs. Laut der VW-Fahrerin ist die 60-Jährige mehrmals dicht aufgefahren, weswegen sie ihren Volkswagen in eine Parkbucht steuerte, um den Renault vorbeizulassen. Dabei passierte der Sachschaden. Die VW-Fahrerin merkte sich das Kennzeichen des Renaults und informierte die Polizei.

Als die Beamten später die mutmaßliche Renault-Fahrerin an ihrer Wohnanschrift trafen, bemerkten sie, dass die 60-Jährige deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Sie musste Blutproben abgeben und ihren Führerschein abgeben. Die Polizei beziffert die Sachschäden am Renault auf 1000 Euro, am VW auf 2000 Euro.