Auf einem Feldweg unweit der B10 beziehungsweise B466 bei Gingen an der Fils (Kreis Göppingen) wurde am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr ein 19-Jähriger tot unter einem Auto gefunden. Nach Informationen der GZ handelt es sich dabei um den Böhringer Weg, der von der Bundesstraße abzweigt. Ersten Erkenntnissen der Polizei vom Mittwochmorgen zufolge sei das Auto etwa 100 Meter zuvor gegen einen Zaun gefahren.

In Gingen an der Fils (Kreis Göppingen) wurde am Dienstag ein Leichnam unter einem Auto gefunden. Polizei und Feuerwehr waren vor Ort. Die Ermittlungen laufen.

Leichnam in Gingen – Unfall oder Tötungsdelikt?

Die Polizei vermutet, dass der junge Mann das Auto auf Schäden untersuchte, bevor es zum mutmaßlichen tödlichen Unfall kam. Wie genau er ums Leben kam, ist bislang noch nicht geklärt. In der Bürgerschaft kursieren Vermutungen, dass es sich um ein Tötungsdelikt handeln könnte.

Eine zweite Person, die sich zuvor ebenfalls im Auto befand, wurde ermittelt. Ob diese noch am Unfallort war oder später aufgegriffen wurde, teilte die Polizei zunächst nicht mit. Wer von den beiden der Fahrer und der Beifahrer war, sei noch unklar. Ein Zeuge hatte die Beamten am Dienstagabend alarmiert.

Auch Feuerwehr im Einsatz

Außer der Polizei war auch die Feuerwehr vor Ort und leuchtete den Feldweg mit Scheinwerfern aus.

Polizei für Ermittlungen in Bad Überkingen

Am Dienstagabend war die Polizei auch in Bad Überkingen präsent. Wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Ulm auf Nachfrage erklärt, hänge dies mit „Ermittlungen in einem Fall“ zusammen. Ob es sich dabei um den Leichenfund in Gingen handelt, teilte die Polizei nicht mit.

Die Polizei hat für den Mittwoch weitere Informationen zu dem Todesfall in Gingen angekündigt.

