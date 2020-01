Der Unfall, bei dem ein Kleinbus gegen eine Hauswand fuhr, passierte am Dienstag um 12.30 Uhr in der Pfarrstraße nahe der Johanneskirche in Gingen. Dies teilt die Polizei auf Nachfrage mit.

Kleinbus-Fahrer bei Unfall in Gingen verletzt

Der Rettungsdienst brachte den verletzten Fahrer ins Krankenhaus. Angaben zur Ursache für den Unfall sowie zum entstandenen Schaden macht die Polizei bislang nicht.