Bei einem Unfall in Geislingen am Montag wurde eine 19-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Gegen 19.30 Uhr war laut Polizeiangaben eine ebenfalls 19-Jährige mit ihrem Auto, in dem insgesamt vier Personen saßen, in der Überkinger Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Als sie mit ihrem Suzuki nach rechts in die Grube-Karl-Straße abbog, geriet sie auf nasser Fahrbahn zu weit nach links und stieß frontal gegen einen Fels. Dieser befand sich auf einer Verkehrsinsel und wurde durch den Aufprall gegen ein Schild gedrückt, das in der Folge abknickte.

19-Jährige bei Unfall in Geislingen schwer verletzt

Der Rettungsdienst brachte die 19-jährige Beifahrerin in dem Unfallfahrzeug mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Eine 20-jährige Mitfahrerin erlitt leichte Verletzungen und kam ebenfalls in ein Krankenhaus. Die Fahrerin und ein weiterer Mitfahrer blieben unverletzt. Die Polizei, Telefon (07335) 962 60, hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden am Auto beträgt etwa 8000 Euro, der an der Verkehrsinsel rund 1000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden.