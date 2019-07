Dachstuhl brennt in Deggingen Feuerwehr rettet zwei Bewohner und mehrere Kanarienvögel aus Gebäude

Rauch stieg am Mittwoch aus einem Haus in Deggingen. In einem Dachstuhl ist ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr musste zwei Bewohner und mehrere Kanarienvögel aus dem Gebäude retten.