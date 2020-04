Ein Autofahrer hat am Sonntag einen Unfall an einer B10-Kreuzung in Geislingen verursacht. Eine Frau wurde leicht verletzt.

Unfall in Geislingen: Beifahrerin leicht verletzt

Laut Polizeiangaben waren gegen 16.15 Uhr ein 57-jähriger Mercedes-Fahrer in der Rheinlandstraße und eine 69-jährige BMW-Fahrerin in der Stuttgarter Straße unterwegs. Die Autos stießen zusammen, wodurch die 51-jährige Beifahrerin im Mercedes leichte Verletzungen erlitt.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei zeigte die Ampel für den Mercedes-Fahrer rot. Die Polizei, Telefon (07331) 932 70, hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt rund 5000 Euro.