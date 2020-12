Ein 30-Jähriger erlitt am Mittwoch bei einem Unfall in Geislingen leichte Verletzungen.

Gegen 13.30 Uhr war ein 61-Jähriger in der Frauenstraße unterwegs und wollte mit seinem Opel nach links in die Überkinger Straße (B466) abbiegen, wie die Polizei berrichtet. Dabei übersah er einen 30-Jährigen, der mit einem Opel aus Richtung Bad Überkingen in die Frauenstraße abbiegen wollte.

Die Fahrzeuge stießen zusammen, wodurch der 30-Jährige leicht verletzt wurde. Er suchte später selbst einen Arzt auf.

Die Polizei aus Geislingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden an den noch fahrbereiten Autos beträgt rund 3000 Euro.